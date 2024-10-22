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Общество

400 тысяч рублей могут выиграть псковские студенты

400 тысяч рублей могут выиграть псковские студенты в рамках VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Изображение предоставили организаторы

Выиграть грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию своего проекта можно по семи направлениям: «Историческое наследие», «Активное долголетие», «Инклюзивное общество», «Развитие территорий», «Женское лидерство», «Душа России: сохранение культуры и традиций» и «Ответственное отношение к животным»

Также победители получат возможность стать участниками Петербургского международного экономического форума 2025 года, где пройдёт награждение.

Подать заявку на конкурс можно до 28 декабря на сайте.

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