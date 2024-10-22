Суд оставил без удовлетворения иск о пересмотре итогов голосования на выборах главы Гдовского района
Гдовским районным судом Псковской области рассмотрено административное исковое заявление кандидата на досрочных выборах главы Гдовского района Евгения Васильева («Яблоко») к участковым избирательным комиссиям (УИК) района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района 8 сентября 2024 года. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
Истец заявлял, что в результате нарушений, допущенных при проведении голосования и установлении его итогов, были существенно искажены результаты выборов.
Представитель УИК в судебном заседании возражал, указав, что заявление не содержит сведений о конкретных нарушениях действующего законодательства о выборах. Кроме того, доводы административного истца о допущенных нарушениях основаны на предположениях. Доказательства нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие условия для подлинно свободного волеизъявления избирателей в итогах голосования, не представлены.
Возражения истца в отношении действий УИК связаны исключительно с его несогласием с результатами голосования, затрагивающим его кандидатуру, и итогами досрочных выборов главы Гдовского района на конкретных избирательных участках.
Суд в удовлетворении иска Евгения Васильева отказал.
Напомним, победу на выборах главы Гдовского района одержал Иван Мешков.
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