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Политика

Суд оставил без удовлетворения иск о пересмотре итогов голосования на выборах главы Гдовского района

Гдовским районным судом Псковской области рассмотрено административное исковое заявление кандидата на досрочных выборах главы Гдовского района Евгения Васильева («Яблоко») к участковым избирательным комиссиям (УИК) района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района 8 сентября 2024 года. Об этом сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Заседание Гдовского районного суда. Фото: "Гдовская заря"

Истец заявлял, что в результате нарушений, допущенных при проведении голосования и установлении его итогов, были существенно искажены результаты выборов.

Представитель УИК в судебном заседании возражал, указав, что заявление не содержит сведений о конкретных нарушениях действующего законодательства о выборах. Кроме того, доводы административного истца о допущенных нарушениях основаны на предположениях. Доказательства нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие условия для подлинно свободного волеизъявления избирателей в итогах голосования, не представлены.

Возражения истца в отношении действий УИК связаны исключительно с его несогласием с результатами голосования, затрагивающим его кандидатуру, и итогами досрочных выборов главы Гдовского района на конкретных избирательных участках.

Суд в удовлетворении иска Евгения Васильева отказал.

Напомним, победу на выборах главы Гдовского района одержал Иван Мешков.

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