Карантин по трихинеллезу ввели в Дедовичском районе

17:08, 22 октября 2024, ПАИ

Карантин по трихинеллезу введен в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Заболевание было выявлено при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туши барсука, добытого в общедоступных охотничьих угодьях Дедовичского района.

«В настоящее время государственной ветеринарной службой Дедовичского района проводится комплекс организационно -хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий», – отметили в комитете.

Отмечается, что это второй случай трихинеллеза диких животных в Псковской области с начала 2024 года.

Трихинеллез – это остро протекающее паразитарное заболевание человека и млекопитающих животных. Человек может заразиться им при поедании сырого или плохо термически обработанного мяса, инвазированного личинками трихинелл.