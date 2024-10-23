Цены на новогодние корпоративы в Пскове заметно выросли – участники рынка

14:15, 23 октября 2024, ПАИ

В Пскове стремительно заканчиваются свободные даты для организации новогодних корпоративов в ресторанах. При этом почти все представители сферы общественного питания в беседе с корреспондентами ПАИ отметили, что по сравнению с прошлым годом цена стала выше.

450 тысяч

Сборные корпоративы ресторан «Гельдт» не проводит, однако, работает под закрытие зала.

«Это большие компании – от 50–60 человек. Они полностью снимают зал. Мы предоставляем услуги кухни и зала, а гости сами подбирают себе ведущего. Закрытие зала у нас стоит от 450 тысяч рублей. Из них 10% – сервисный сбор, а всё остальное – это депозит на кухню и бар», – рассказали в ресторане «Гельдт».

Активнее всего зал бронируют с 20 по 30 декабря и в те дни, которые выпадают на пятницу, субботу и воскресенье, подчеркнули в заведении.

6 000

Некоторые из псковичей могут отпраздновать новогодний корпоратив в ресторане «Орёл и ёжик» с полной посадкой на 70 человек.

«У нас есть сборные корпоративы и те, которые идут от организаций. На сборные корпоративы выделено четыре дня. Это когда несколько небольших организаций будут находиться в ресторане одновременно. Кроме того, есть ещё три дня для крупных организаций: они полностью занимают весь ресторан. По большим компаниям у нас уже есть брони и по сборным корпоративам заказов тоже достаточно. Полностью остаётся свободной лишь одна дата – 21 декабря», – отметили в ресторане.

Во время сборных корпоративов для гостей предусмотрено выступление ведущих. Именно под них выбраны даты 20, 21, 27 и 28 декабря. Если компания крупная и планирует полностью снять ресторан, то заказом ведущих она должна озаботиться самостоятельно – для этого можно выбрать любую дату, кроме 25, 26 и 29 декабря – их уже заняли другие компании.

«Цена за человека – шесть тысяч рублей. В эту стоимость входит банкетное меню, неограниченный алкоголь, безалкогольные напитки и интерактивная программа от приглашённых ведущих – Деда Мороза и Снегурочки», – уточнили в ресторане.

4 900

Много дат уже забронировано и в ресторане «СтрогановЪ», однако, свободные даты ещё остались. Всё зависит от количества приглашённых человек.

«Пятница, суббота – самые популярные дни для проведения корпоративов. Ценник немного вырос – 4 900 на человека», – поделился администратор ресторана «СтрогановЪ».

5 000 vs 4 500

В ресторане «Мажор» отметили, что 22, 23 и 25 декабря пока что остаются свободными.

«Бронируют предновогодние корпоративы почти с августа. В стоимость входит банкет и программа. Если компания приносит свой алкоголь, то сумма пять тысяч рублей на человека, если алкоголь наш по банкетному меню, то цена 4 500. Это стоимость с программой, ведущим, Дедом Морозом, полностью «под ключ», – отметила администратор ресторана и пояснила, что цена по сравнению с прошлым годом выросла, но незначительно.

Наибольшей популярностью в ресторане пользуется 28 декабря и субботы, которые выпадают с 20 по 30 декабря.

4 500

Помимо этого, новогодние корпоративы пройдут и в ресторане «Калейдоскоп».

«Новогодние корпоративы у нас проходят с 13 декабря. 4 500 рублей с человека – алкоголь и безалкогольные напитки можно принести свои, бронируем по авансу 50 %. Программу ведут дуэт «Фиалки в пыли». Начало посадки на корпоратив в 18:00, начало программы в 19:00. Все субботы и воскресенья, начиная с 13 декабря, уже полностью заняты, остаются только пятницы и будние дни», – рассказали в ресторане и уточнили, что цена с прошлого года не изменилась.