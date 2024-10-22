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Культура

Обменные гастроли Русского драматического театра Удмуртии и Псковского драмтеатра обсуждают на пресс-конференции

Пресс-конференция, посвящённая обменным гастролям Русского драматического театра Удмуртии и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, проходит в Пскове сегодня, 22 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото: Вера Алексеева. Фото здесь и далее: ПАИ

Труппа покажет четыре спектакля, этим вечером будет сыгран первый – «Дама Пик», а труппа Псковского драмтеатра сейчас находится в Ижевске, где также представит свои спектакли.

«Мы рады, что наши артисты приезжают в другие регионы. В Ижевск мы привезли замечательные спектакли. Надеюсь, зрители встретят их бурными аплодисментами. Гостям мы тоже всегда рады, зритель у нас очень искушённый, любит театр. Неделю назад были проданы все билеты на ваши спектакли», – отметила первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

На фото: Яков Ломкин

Главный режиссёр Русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин отметил, что театр уже приезжал в Псковскую область в 2015 году. «Что касается репертуара, то хотелось сделать его разнообразным, чтобы было много и провокационного и глубокого и весёлого. Мы горды, что мы сегодня здесь и открываем эти гастроли», – подчеркнул он.

Актриса Русского драмтеатра Удмуртии Александра Оливина, рассказывая о предстоящем спектакле, отметила, что за основу была взята не только «Пиковая дама», но и сцены из «Фауста». «Но ничего не выбивается, это расширяет произведение. В нашем спектакле сохранён слог Пушкина. Некоторые артисты исполняют сразу несколько ролей», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что труппа Псковского театра драмы отправилась на гастроли в Ижевск.

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