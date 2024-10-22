Два шага к дому мечты

17:40, 22 октября 2024, ПАИ

Многие мечтают жить в своём доме за городом, но не многие решаются воплотить свою мечту в жизнь. Сначала деньги нужны, чтобы встать на ноги и создать семью, потом – родить и воспитать детей. И может быть когда-нибудь можно будет помыслить о своём собственном доме. Но есть и куда более короткий путь. Таким и пошли Екатерина и её муж. Новый год они будут встречать в собственном новом доме. Как? Очень просто.

Проверенным путём

Семья Келгумяэ давно мечтала о собственном доме. У Екатерины и её мужа подрастают двое детей-школьников. Пока семья живёт в квартире в Пскове, потому что дети ходят в городскую школу, да и все кружки и секции тоже в городе. Но, говорит Екатерина, не за горами те времена, когда ребята вырастут, и они, родители, смогут переехать жить за город.

В деревне в Печорском районе у семьи земля и небольшой дачный домик. Дом уже старый, круглый год тут жить невозможно, только когда становится тепло. С момента его покупки семья проводит в деревне каждое лето и все тёплые выходные деньки, а хотелось бы приезжать с ночевкой и осенью, и весной, и даже зимой.

Недавно супруги выплатили ипотеку за квартиру, а значит, решили они, пора мечту о полноценном доме сделать реальностью. А потому взяли новую ипотеку, теперь уже на строительство собственного дома. Речь о выборе банка даже не шла, свой выбор мы остановили на том банке, к услугам которого уже успешно прибегали. «Конечно, Сбербанк! – говорит Екатерина. – В нём брали ипотеку на покупку в новостройке. У нас там ипотека уже закрыта, поэтому другой банк мы даже и не рассматривали».

Свою первую ипотеку в Сбере супруги брали по программе господдержки. Второй раз тоже хотели такой программой воспользоваться. Её действие было обозначено до 1 июля. Что будет потом, никто не знал. «Первый раз в банк мы обратились в мае, но документы на землю оказались неверно оформлены, пришлось заниматься переоформлением», – отметила Екатерина.

Пока занимались решением этого вопроса наступило 1 июля, и к радости семьи, программу, с рядом изменений, продлили. «Полезла, почитала, – вспоминает Екатерина. – Под новые условия мы попадали. У Сбера всё удобно, поэтому одобрение получили за пять минут, даже ехать никуда не пришлось. Подаёшь заявку в личном кабинете, а они её оперативно рассматривают».

Застройщика супруги выбрали быстро. По Пскову, говорят, не сильно много предложений. Оказался он заинтересованным и ответственным: документы подготовил в оговорённые сроки.

С поддержкой – надёжнее

«Господдержка удобна для семей с детьми, – отмечает Екатерина. – А у нас двое несовершеннолетних детей, поэтому мы попали под эту программу. Ипотека у нас в итоге под 6 %. На фоне всеобщего процентного безумия, это, считай, что даром. Отличный процент».

Придя оформлять документы в банк, супруги узнали, что они первые в Псковской области, кто заключает семейную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство с эскроу с последующим проектным финансированием Сбером подрядчика. «Нас даже предупредили, что оформление может занять чуть больше времени, – отмечает Екатерина. – Но по факту всё произошло очень быстро, разве что в банк нам пришлось съездить не один раз, а два».

В общей сложности на решение вопроса у супругов ушёл примерно месяц, столько же займёт и строительство дома. До первых холодов, надеется Екатерина, все работы будут завершены.

«Мне нравится предлагаемая Сбербанком программа, – говорит она. – Потому что, прежде всего, это безопасность. Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, – через эскроу-счёт. Банк деньги даёт, и мы свои кладём на мой закрытый эскроу-счёт. В руки подрядчику они попадут только после того, как он сдаст готовый дом, и мы подпишем акт приёма-передачи. Раньше так только квартиры можно было купить, а дом на свой страх и риск строить приходилось».

Такая модель, отмечают в Сбербанке, защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно. В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок – другого залога при строительстве с аккредитованным Сбером подрядчиком не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита. Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.

«Это очень здорово! – уверяет Екатерина. – После нас все наши друзья, которые под программу попадают, заявки подали, потому что удобно!»

Как только новый дом будет готов, семья сможет проводить за городом выходные независимо от времени года и погоды. Гарантию на дом застройщик даёт на 25 лет. «Получается надёжно, – отмечает Екатерина. – Хватит надолго!»

Подробнее об условиях ипотеки от Сбера можно ознакомиться здесь.