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Спорт

Более 20 псковских гимнастов посетили шоу Алексея Немова

27 гимнастов из Псковской области посетили в Москве шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Алексея Немова «Легенды спорта». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Это уникальный проект, увидеть который – большая удача. А ещё ребята смогли отдохнуть и прогуляться по нашей столице», – подчеркнул глава региона.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Немова за подарок.

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