Более 20 псковских гимнастов посетили шоу Алексея Немова
27 гимнастов из Псковской области посетили в Москве шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Алексея Немова «Легенды спорта». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Это уникальный проект, увидеть который – большая удача. А ещё ребята смогли отдохнуть и прогуляться по нашей столице», – подчеркнул глава региона.
Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Немова за подарок.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 октября 2024
Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт 27 октября
22 октября 2024
Псковичи выиграли 14 золотых медалей на соревнованиях по спортивной аэробике «Смоленские узоры»