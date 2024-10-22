Более 20 псковских гимнастов посетили шоу Алексея Немова

17:53, 22 октября 2024, ПАИ

27 гимнастов из Псковской области посетили в Москве шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Алексея Немова «Легенды спорта». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Это уникальный проект, увидеть который – большая удача. А ещё ребята смогли отдохнуть и прогуляться по нашей столице», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил Алексея Немова за подарок.