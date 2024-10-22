Выставка «Новая Земля» открылась в Пскове

18:17, 22 октября 2024, ПАИ

Выставка «Новая Земля» открылась в Псковском областном центре народного творчества. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В новой экспозиции представлены результаты одноимённого симпозиума по керамической скульптуре, прошедшего этим летом в деревне Потолово Печорского района.

Основная задача проекта – осмысление локальной идентичности Печорской земли через современное искусство. Художники из разных городов создали более 20 скульптур, объектов и инсталляций на основании личных наблюдений, экскурсий, лекций и встреч. В творческую команду вошли профессионалы из различных сфер: дизайна, керамики, стекла, академической скульптуры, стрит-арта, новых медиа. Подробнее можно узнать в сообществе арт-симпозиума «Новая Земля».

Выставка в Пскове по адресу улица Некрасова, 10 будет работать до 27 ноября.