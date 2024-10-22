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В Псковской епархии состоялось заседание жюри регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»

Заседание жюри регионального этапа XX Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: времён связующая нить» прошло в архиерейской резиденции под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея сегодня, 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

В Псковской епархии состоялось заседание жюри регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Фото здесь и далее: Псковская епархия

В состав жюри также вошли руководитль епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Ледин, заведующая центром творческого развития «Радуга» ГАОУ ДО Псковской области «Лидер» Марина Мариненко.

Заявки и работы на конкурс принимались до 14 октября. На нём было представлено 80 работ из Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Стругокрасненского районов, а также Красногородского, Новоржевского и Локнянского муниципальных округов. На региональном этапе было отобрано шесть работ из Псковской епархии.

Конкурс посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Работы участников, занявших призовые места, будут направлены на второй этап конкурса, который пройдёт на Международных Рождественских образовательных чтениях в городе Москве.

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