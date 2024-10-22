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Ремонт стадиона завершён в Лычевской средней школе Великолукского района

Завершился ремонт стадиона в Лычевской средней школы Великолукского района, пишет районная газета «Наш путь».

Ремонт стадиона завершён в Лычевской средней школе Великолукского района. Фото: «Наш путь»

Рабочие выполнили планировку территории стадиона, устройство беговых дорожек и футбольного поля с посевом газонной травы, частичную установку ограждения.

«Для нашей школы ремонт стадиона, который стоял без дела долгие годы, – огромный подарок к новому учебному году. Этот огромный вклад в физическое воспитание подрастающего поколения уже смогли по достоинству оценить педагоги нашей школы, учащиеся и их родители. Уверен, что с появлением стадиона наши дети будут ещё больше тренироваться на открытом воздухе и, конечно же, достойно представлять школу и весь район на различных соревнованиях!» – отметил директор Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина Борис Захаров.

Ремонт производился в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» президентского национального проекта «Образование».

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