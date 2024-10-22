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Общество

Дмитрий Быстров провёл совещание по обсуждению вопросов, связанных с содержанием жилого фонда в Острове-3

Глава Островского района Дмитрий Быстров провёл рабочее совещание по обсуждению вопросов, связанных с содержанием жилого фонда и работой управляющей компании на территории Острова-3. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

На встрече присутствовали председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, депутат по избирательному округу № 1 Игорь Кучеренко, командование островским гарнизоном, общественный помощник губернатора Псковской области Валентина Шарыгина и другие активные общественники – жители городка, а также Островский межрайонный прокурор Сергей Степанов.

Отметим, что к ПЖРЭУ Островского района как к организации, первоначально занимающейся обслуживанием жилого фонда и благоустройством территории Острова-3, были замечания со стороны жителей. После их коллективного обращения в правительство Псковской области по поводу смены управляющей компании администрация Островского района провела открытый конкурс. Его выиграла курская управляющая компания «Восток», которая от исполнения своих обязанностей устранилась, прекратив в октябре услуги по содержанию и уборке домов и не заключив при этом трудовые договоры с сотрудниками. Более того, руководитель этой компании прекратил всякое взаимодействие с населением и представителями местного самоуправления, перестал выходить на связь.

«В этих условиях, чтобы не оставлять жителей городка без предоставления коммунальных услуг и обслуживания территории, по инициативе руководства муниципалитета было принято решение о начале процедуры расторжения договоров управления с УК «Восток», создании аварийной бригады, обслуживающей городок, и оперативной закачке газа в резервуары. Для обеспечения этих мероприятий на территории городка введён режим повышенной готовности к ЧС», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Юридически процесс прекращения отношений УК с собственниками жилья и квартиросъемщиками должен проходить в правовом поле, то есть при непосредственном участии жильцов Острова-3.

«С целью принятия решения о расторжении договоров управления с УК «Восток» на 28 октября назначено общее собрание собственников помещений. После прекращения договорных отношений с УК «Восток» будет рассмотрен вопрос о назначении новой УК. В такой сложной ситуации мы, естественно, не оставим жителей Острова-3 без помощи и поддержки. Газ закачен, аварийная бригада работает, всё держим под контролем!» – заключил глава муниципалитета.

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