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Псковичка стала участницей гала-концерта фестиваля «Белая трость», организованного фондом Дианы Гурцкой

Студентка четвёртого курса специальности «этнохудожественное творчество» Псковского областного колледжа искусств Ольга Александрова стала участницей гала-концерта Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Об этом ПИА сообщили в колледже.

Фестиваль проводился фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца» в концертном зале культурно-развлекательного центра «Остров мечты» в Москве 15 октября. Фестиваль – юбилейный. В пятнадцатый раз он собрал на одной сцене победителей конкурса «Белая трость» – незрячих и слабовидящих музыкантов из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Туркменистана и Кыргызстана, а также более 20 знаменитых артистов.

«Благодаря участию Ольги Александровой в гала-концерте Псковская область была представлена на всероссийском уровне как один их центров музыкальной культуры страны», – отметили в Псковском областном колледже искусств.

Напомним, что ещё в 2021 году Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой организовал поездку для Ольги Александровой и сопровождающих её педагогов в Курский колледж слепых музыкантов для обмена опытом в области музыкального образования незрячих студентов.

Добавим, что телеверсия концерта будет показана в январе 2025 года в эфире телеканала НТВ.

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