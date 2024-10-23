День рекламщика отмечается сегодня в России

07:18, 23 октября 2024, ПАИ

День работника рекламы отмечается в России сегодня, 23 октября, пишет calend.ru.

Все составители рекламы, рекламодатели, маркетологи и пиарщики России отмечают свой профессиональный праздник с 1994 года.

Считается, что именно 23 октября 1994 года был получен первый заказ на создание рекламы в газете «Деловой экспресс».

Реклама – сложная наука. Для продвижения товаров и услуг выделяются огромные суммы денег. Во все времена реклама была направлена на выделение товара среди конкурентов, его «раскручивание» и увеличение продаж.