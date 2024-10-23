Стоит ли брать отпуск в ноябре, рассказали эксперты

07:41, 23 октября 2024, ПАИ

Выгодно ли будет брать отпуск в ноябре, рассказали эксперты сервиса «Авито Работа», пишут «Известия».

4 ноября в России отмечается День народного единства, который считается официальным праздником и дополнительным выходным днем.

«Продлить отдых в ноябре на более долгий срок можно с помощью отпуска, взяв его до или после праздничных дней. В этом году на ноябрь выпадает 21 рабочий день, поэтому «стоимость» одного отпускного дня будет незначительно отличаться от других месяцев без дополнительных выходных», – отметили эксперты.

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году они назвали июль, август и октябрь. Также достаточно выгодными месяцами для отдыха будут ноябрь и декабрь.