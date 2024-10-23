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Мошенники пишут жителям Новосокольнического района от имени Виталия Соловьёва

Мошенники пишут жителям Новосокольнического района от имени главы муниципалитета Виталия Соловьёва. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Виталия Соловьёва

«Мошенники снова создали фейковый аккаунт с моими данными в телеграме и пишут жителям Новосокольнического района», – отметил Виталий Соловьёв.

Он призвал жителей не вестись на уловки аферистов и лично связываться для уточнения информации.

Напомним, что в Псковской области это не первый случай, когда злоумышленники пишут от имени глав муниципалитетов. О новых схемах мошенничества читайте здесь.

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