Ливни и сильный ветер обрушатся на Псковскую область

09:30, 23 октября 2024, ПАИ

Ливни и сильный ветер ожидаются в Псковской области сегодня, 23 октября. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов, подчеркнули в компании. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.