Как правильно заряжать смартфон, рассказали россиянам
Специалисты рассказали о простых способах, которые продлят жизнь смартфону, пишут СМИ.
В первую очередь, подключать телефон к розетке нужно оригинальным зарядником, чтобы не повредить аккумулятор. Смартфон не стоит высаживать до нуля, ставить на зарядку нужно уже при 20%, а отсоединять от розетки при 80-90%.
Нельзя заряжать устройство рядом с батареями или под прямыми солнечными лучами – это ведёт к перегреву.
Не нужно держать телефон на зарядке, если он уже заряжен, иначе это приведёт к избыточному нагреву и перерасходу энергии.
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