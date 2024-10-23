Как правильно заряжать смартфон, рассказали россиянам

09:48, 23 октября 2024, ПАИ

Специалисты рассказали о простых способах, которые продлят жизнь смартфону, пишут СМИ.

В первую очередь, подключать телефон к розетке нужно оригинальным зарядником, чтобы не повредить аккумулятор. Смартфон не стоит высаживать до нуля, ставить на зарядку нужно уже при 20%, а отсоединять от розетки при 80-90%.

Нельзя заряжать устройство рядом с батареями или под прямыми солнечными лучами – это ведёт к перегреву.

Не нужно держать телефон на зарядке, если он уже заряжен, иначе это приведёт к избыточному нагреву и перерасходу энергии.