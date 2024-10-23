Какой продукт снижает риск развития атеросклероза, рассказала эксперт

10:44, 23 октября 2024, ПАИ

Чёрный хлеб, в котором содержатся ненасыщенные жиры, уменьшает риск развития атеросклероза, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.

Ненасыщенные жиры снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме. Они обладают высокой пищевой ценностью для организма, отметила врач. Именно в чёрном хлебе по сравнению с белым находится больше этих жиров, потому что зерно тёмной муки менее переработанное и из-за этого оно более маслянистое.

Чёрный хлеб более богат на пищевые волокна, чем белый. Они помогают росту полезной микрофлоры, тормозят всасывание сахара и выводят излишки жира, отметила эндокринолог.