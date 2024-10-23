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Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

В 2026 году в Мурманске откроется «Школа 21» – школа цифровых технологий от Сбера. Это первый кампус школы, который будет расположен за полярным кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован Сбером в партнёрстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Высококвалифицированных инженеров для цифровой трансформации страны будет ещё больше. Фото: пресс-служба Сбера

Сотрудничество будет направлено на подготовку IT-специалистов высокого уровня в регионе – каждый житель региона старше 18 лет сможет бесплатно получить востребованную IT-профессию, повысить свой уровень цифровой грамотности и развить необходимые современным специалистам навыки.

«Мурманская область – наш стратегический партнёр. Сегодня мы договорились о реализации очень важного проекта – открытии «Школы 21». Мы видим колоссальный интерес к нашим школам цифровых технологий в стране. И уж точно открытие «Школы 21» в Мурманской области с её колоссальными традициями инженерной мысли и огромным количеством заводов станет большим вкладом в копилку развития региона», – отметил Герман Греф.

«Благодарю лично Германа Оскаровича и всю команду Сбера за эффективное сотрудничество, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, за работу по открытию в Мурманске первого в России центра цифрового искусства «Муза», а также за проект «Школа 21». Это будет первая за полярным кругом бесплатная школа цифровых технологий Сбера», – сказал Андрей Чибис.

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Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

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