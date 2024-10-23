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Спорт

Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу

Подведены итоги Кубка Пскова по баскетболу, игры которого проходили в зале спортшколы «Барс» с 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

  • Псковская региональная федерация баскетбола
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола
  • Псковская региональная федерация баскетбола
    Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

У мужчин первое место завоевал «Политехник», серебряными призёрами стали студенты ПсковГУ из команды «Псковские барсы», а замкнул тройку лидеров прошлогодний обладатель трофея «Абсолютное Динамо».

У женщин победителями стали баскетболистки из клуба ПсковГУ, серебро у команды «Локня», а бронзу завоевал коллектив «Псков».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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