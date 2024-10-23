Стала известна программа празднования 81-летия освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков

09:59, 23 октября 2024, ПАИ

Стала известна программа празднования 81-летия освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Новая жизнь».

24 октября в 12:00 состоится торжественное перезахоронение останков советских воинов на братском захоронении в деревне Чурилово Усвятского района. В 14:30 в Усвятском доме культуры пройдёт программа для детей «Известные и малоизвестные достопримечательности Псковской области». Билеты можно купить в том числе по «Пушкинской карте».

25 октября в 14:30 состоится возложение цветов и венков к мемориалу воинов-освободителей на Замковой горе. А в 15:00 – праздничный концерт «Эхо войны сердце тревожит» в Усвятском доме культуры с участием солистов Дома культуры, Детской музыкальной школы и группы «Друзья» из Невеля.