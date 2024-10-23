Строительство экотехнопарка обсудят на «Серебряном дожде»

10:02, 23 октября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 23 октября. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель исполнительного директора – главный инженер компании «РУСТЭКО», подрядчика по строительству экотехнопарка в Псковской области Евгений Пуздырев.

В чем специфика такого объекта, как экотехнопарк, и сильно ли российские проекты отличаются от аналогичных за рубежом? Экотехнопарк, который строят в Псковской области, – типовой проект или у него есть особенности? Каковы его основные параметры и ТТХ? На какой стадии сейчас работы и привлекаются ли к ним специалисты из Псковской области? Были ли какие-то неожиданности, изменения в проекте, внесённые в процессе работ? Сказались ли на работах и их сроках санкции?

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».