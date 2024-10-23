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Общество

Жители Псковской области могут стать авторами новогодних открыток

Жители Псковской области могут стать авторами новогодних открыток, приняв участие в международном конкурсе «Нарисуй «Ёлку Победы». Об этом ПАИ сообщили организаторы в Музее Победы.

«Тема конкурса этого года – семья. Участникам предлагается нарисовать открытку, на которой будут отображены семейные традиции подготовки к Новому году. Например, как все вместе собираются за праздничным столом или украшают дом, делают своими руками подарки или новогодние игрушки, обмениваются подарками или водят хоровод вокруг красавицы елки. Кроме того, можно нарисовать, как проходила подготовка и встреча Нового года во время Великой Отечественной войны, как отмечали этот праздник наши бабушки и дедушки и как сегодня этот день празднуют те, кто исполняет свой долг перед Родиной», – рассказали в Музее Победы.

Лучшие работы, отобранные жюри, станут основой для лимитированной серии коллекционных новогодних открыток.

Кроме того, город Киров, новогодняя столица России – 2025, учредил специальную номинацию «Ёлка счастья», победитель которой получит возможность бесплатно приехать с одним из родителей на три дня в этот город, который в этом году отметил свое 650-летие.

Работы на конкурс можно отправить до 24 ноября 2024 года. Принимаются рисунки, выполненные в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т. д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).

2 декабря на сайте Музея Победы откроется виртуальная выставка, в которую войдут рисунки участников. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее до 9 декабря 2024 года, а также отправить ее по электронной почте друзьям и близким, поздравляя с Новым годом. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

Итоги конкурса подведут 12 декабря. Торжественная церемония награждения, на которой победителей поздравит главный Дед Мороз столицы, состоится в Музее Победы 20 декабря. Победителей ждут подарки от партнеров, а также авторский экземпляр коллекционных новогодних открыток. Самые юные лауреаты после церемонии награждения смогут посетить новогодний исторический квест «Ёлка Победы», который впервые проводится в масштабной экспозиции «Подвиг народа». Все участники получат именные сертификаты.

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