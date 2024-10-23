Псковские каратисты выиграли три бронзы международного турнира в Минске

10:28, 23 октября 2024, ПАИ

Псковские каратисты завоевали три бронзовые медали международного турнира по карате Belarus Open, который прошёл в Минске. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня









В соревнованиях участвовали 1066 спортсменов из пяти стран мира, в том числе десять спортсменов из Пскова. Соревнования проходили в индивидуальном кумите, а также индивидуальном и командном ката.

По результатам турнира пскович Исфандияр Нуритдинов выиграл бронзу в ката среди мужчин, Дмитрий Курасов стал бронзовым призёром в ката среди мальчиков 12-13 лет, а Алексей Буравлев занял третье место в кумите среди мальчиков 12-13 лет в весе до 55 килограммов.

Тренируют призёров Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов и Антон Потебня. Далее псковская команда примет участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Милютина», который пройдёт в Череповце.

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