Чемпионат Псковской области по настольному теннису пройдёт 9 и 10 ноября

10:58, 23 октября 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по настольному теннису пройдёт в Пскове 9 и 10 ноября, сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в соревнованиях допускаются жители Псковской области, прошедшие отборочный этап. В соревнованиях смогут принять участие до трёх спортсменов от каждого района области, за исключением Печорского (до пяти) и Дновского (до четырёх). Также у команды Великих Лук 14 мест для участия в соревнованиях, а у псковичей – 17.

Состязания пройдут в личных, парных и смешанных номинациях. Победителей и призёров в каждом виде программы наградят медалями и дипломами, а победители получат дополнительные призы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».