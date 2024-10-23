Чемпионат Псковской области по настольному теннису пройдёт 9 и 10 ноября
Чемпионат Псковской области по настольному теннису пройдёт в Пскове 9 и 10 ноября, сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Для участия в соревнованиях допускаются жители Псковской области, прошедшие отборочный этап. В соревнованиях смогут принять участие до трёх спортсменов от каждого района области, за исключением Печорского (до пяти) и Дновского (до четырёх). Также у команды Великих Лук 14 мест для участия в соревнованиях, а у псковичей – 17.
Состязания пройдут в личных, парных и смешанных номинациях. Победителей и призёров в каждом виде программы наградят медалями и дипломами, а победители получат дополнительные призы.
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