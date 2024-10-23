Жителю Пскова ограничили свободу из-за поддельного водительского удостоверения

11:54, 23 октября 2024, ПАИ

Мужчину приговорили к ограничению свободы из-за использования поддельных водительских прав, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Пскович купил себе поддельное удостоверение в марте 2024 года. Его он предъявил сотрудникам Госавтоинспекции в ходе проверки документов.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца, запретили менять место жительства и покидать город. Также ему нужно будет раз в месяц отмечаться в специализированном государственном органе.