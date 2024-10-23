Жителю Пскова ограничили свободу из-за поддельного водительского удостоверения
Мужчину приговорили к ограничению свободы из-за использования поддельных водительских прав, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
Пскович купил себе поддельное удостоверение в марте 2024 года. Его он предъявил сотрудникам Госавтоинспекции в ходе проверки документов.
В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца, запретили менять место жительства и покидать город. Также ему нужно будет раз в месяц отмечаться в специализированном государственном органе.
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