Краеведческие чтения пройдут в Куньинском районе
Краеведческие чтения «Мой край – родной, моя история – живая» пройдут в Куньинском районе 25 октября, пишет газета «Пламя».
На чтениях с докладами выступят краеведы Владимир Петров, Вячеслав Гринёв, Александр Астафьев и Пётр Граненков, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Куньинском районе Вера Никифорова, а также учащиеся Куньинской школы.
На краеведческие чтения приглашают всех, кто интересуется историей родного края и занимается краеведческой работой, отметили в издании. Чтения пройдут в читальном зале Куньинской библиотеки, начало в 12:00.
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