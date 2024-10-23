Краеведческие чтения пройдут в Куньинском районе

11:52, 23 октября 2024, ПАИ

Краеведческие чтения «Мой край – родной, моя история – живая» пройдут в Куньинском районе 25 октября, пишет газета «Пламя».

На чтениях с докладами выступят краеведы Владимир Петров, Вячеслав Гринёв, Александр Астафьев и Пётр Граненков, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Куньинском районе Вера Никифорова, а также учащиеся Куньинской школы.

На краеведческие чтения приглашают всех, кто интересуется историей родного края и занимается краеведческой работой, отметили в издании. Чтения пройдут в читальном зале Куньинской библиотеки, начало в 12:00.