Новая схема мошенничества появилась в Telegram

13:07, 23 октября 2024, ПАИ

Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных пользователей в мессенджере Telegram, пишет ТАСС.

Злоумышленники пишут с аккаунтов, которые называются «Советы по безопасности», и предупреждают пользователей, что их аккаунт блокируют из-за подозрений в «мошеннических действиях с учётной записью». Чтобы «избежать» блокировки, мошенники просят перейти по ссылке в «системный центр».

В «Лаборатории Касперского» отметили, что учётная запись, с которой идёт рассылка, не похожа на стандартные служебные уведомления мессенджера. Этот аккаунт можно заблокировать, как и любой другой.

Эксперты предполагают, что после перехода по ссылке, пользователя попросят ввести свой номер телефона и пароль от учётной записи. Помимо кражи аккаунта, злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации и украсть деньги.

Старший контент-аналитик Telegram Татьяна Куликова советует не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить свои данные на сторонних непроверенных сайтах.