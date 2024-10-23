Мастер-класс по керамике проведут для псковичей

12:22, 23 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс по керамике для всех желающих проведут в Доме ремёсел в Пскове 2 ноября в 14:30, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Участников познакомят с процессом создания глиняных изделий и арт-симпозиумом «Новая Земля», а также как применить традиционные материалы для реализации идей современного художника-керамиста.

Мастер-класс проведёт руководитель проекта «Новая Земля» Елена Макарова.

Посещение мастер-класса бесплатное, но количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 62-23-34.