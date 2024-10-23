В России одобрен закон о противодействии фиктивным бракам мигрантов

12:20, 23 октября 2024, ПАИ

Совет Федерации одобрил изменения в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Закон исключает возможность использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории России, сообщает «Парламентская газета».

Теперь получить разрешение на временное проживание в России будет возможно, если в зарегистрированном браке супруги проживут не менее трех лет или если у них есть ребенок, рожденный или усыновленный в таком браке.

Поправки также устанавливают, что для лиц с детьми, рожденными вне брака, получение вида на жительство возможно только после подтверждения в судебном порядке факта их совместного проживания в России, а также факта участия иностранца в воспитании и содержании ребенка.

Также определяются условия для аннулирования разрешения на временное проживание или вид на жительство в России. Такое решение может быть принято в случае лишения или ограничения в родительских правах, отмены усыновления либо исключения сведений об отцовстве иностранца из записей актов о рождении ребенка, а также в случае расторжения брака или признания его недействительным.

Также закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу иностранцу, который является близким родственником гражданина РФ.