Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России одобрен закон о противодействии фиктивным бракам мигрантов

Совет Федерации одобрил изменения в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Закон исключает возможность использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории России, сообщает «Парламентская газета».

Теперь получить разрешение на временное проживание в России будет возможно, если в зарегистрированном браке супруги проживут не менее трех лет или если у них есть ребенок, рожденный или усыновленный в таком браке.

Поправки также устанавливают, что для лиц с детьми, рожденными вне брака, получение вида на жительство возможно только после подтверждения в судебном порядке факта их совместного проживания в России, а также факта участия иностранца в воспитании и содержании ребенка.

Также определяются условия для аннулирования разрешения на временное проживание или вид на жительство в России. Такое решение может быть принято в случае лишения или ограничения в родительских правах, отмены усыновления либо исключения сведений об отцовстве иностранца из записей актов о рождении ребенка, а также в случае расторжения брака или признания его недействительным.

Также закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу иностранцу, который является близким родственником гражданина РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 октября 2024

Проезд по улице Звёздной в Пскове частично перекрыли на неделю
23 октября 2024

С обсуждения организации работы по сбору и утилизации ТКО начнётся сессия Собрания 31 октября
23 октября 2024

Розыгрыши за активность проходят в госпабликах Псковской области
23 октября 2024

Грибы и ягоды отправляют псковичи по почте
23 октября 2024

До 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 24 октября
23 октября 2024

Псковский хирург во время командировки спас ногу жителю Херсонской области
23 октября 2024

Град выпал в Гдове
23 октября 2024

Профориентационные экскурсии для школьников проходят в «Газпром газораспределение Псков»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...