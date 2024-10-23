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Команда Псковской области поборется за трофей на турнире по армрестлингу «Атланты Северной Пальмиры»

Команда Псковской области поборется за главный трофей на турнире по армрестлингу «Атланты Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.

Команда Псковской области поборется за трофей на турнире по армрестлингу «Атланты Северной Пальмиры». Фото: Мария Семёнова

Участники разыграют медали соревнований в индивидуальном и командном зачётах. Мужчины будут бороться в девяти весовых категориях, а женщины – в четырёх.

Псковскую область на соревнованиях представят псковичи Эдик Худинян, Вадим Михайлов, Арсений Руденко, Алексей Скориков, Даниил Воронин, Егор Моисеев, а также великолучане Степан Иванов, Захар Мозалев и Иван Ерегин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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