Команда Псковской области поборется за трофей на турнире по армрестлингу «Атланты Северной Пальмиры»
Команда Псковской области поборется за главный трофей на турнире по армрестлингу «Атланты Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.
Участники разыграют медали соревнований в индивидуальном и командном зачётах. Мужчины будут бороться в девяти весовых категориях, а женщины – в четырёх.
Псковскую область на соревнованиях представят псковичи Эдик Худинян, Вадим Михайлов, Арсений Руденко, Алексей Скориков, Даниил Воронин, Егор Моисеев, а также великолучане Степан Иванов, Захар Мозалев и Иван Ерегин.
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