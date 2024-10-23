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Спорт

Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге

Спортсмены Псковской области, воспитанники клуба единоборств «Отечество» завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу «Кубок В. Тисленко», которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»
  • Спортсмены Псковской области завоевали семь медалей на соревнованиях по кикбоксингу в Петербурге
    Фото: клуб «Отечество»

Клуб «Отечество» представляла команда «Кангал» во главе с тренером Маратом Хабибуллиным. Золотые медали выиграли Ратмир Баринов, Андрей Смирнов, Максим Куличенко, Доминик Палов и Владислав Яреско. Серебряными наградами отметились Нелли Зенкова и Аделина Дмитриева.

«Все ребята выступили супер, поздравляем и желаем дальнейших побед. Готовимся к всероссийским соревнованиям в городе Ярославль», – добавили в клубе «Отечество».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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