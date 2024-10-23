Взятую в библиотеке книгу вернули спустя 101 год

14:39, 23 октября 2024, ПАИ

Книгу «Жизнь короля Генриха V» Уильяма Шекспира вернули в одну из библиотек США спустя 101 год, пишет «Газета.ру».

Синтия Делей обнаружила книгу, разбирая вещи своей бабушки. Оказалось, что издание было взято в библиотеке в 1923 году. Женщина решила вернуть книгу библиотеке.

Подобный случай стал первым в истории учреждения, а издание книги Шекспира 1910 года, взятое бабушкой женщины, высоко ценится коллекционерами и выпущено ограниченным тиражом, отметила директор библиотеки Кори Флеминг.