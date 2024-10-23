Взятую в библиотеке книгу вернули спустя 101 год
Книгу «Жизнь короля Генриха V» Уильяма Шекспира вернули в одну из библиотек США спустя 101 год, пишет «Газета.ру».
Синтия Делей обнаружила книгу, разбирая вещи своей бабушки. Оказалось, что издание было взято в библиотеке в 1923 году. Женщина решила вернуть книгу библиотеке.
Подобный случай стал первым в истории учреждения, а издание книги Шекспира 1910 года, взятое бабушкой женщины, высоко ценится коллекционерами и выпущено ограниченным тиражом, отметила директор библиотеки Кори Флеминг.
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