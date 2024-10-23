Жителю Пыталовского района ограничили свободу за угон и повреждение автомобиля

15:22, 23 октября 2024, ПАИ

33-летний житель Пыталовского района угнал чужой автомобиль и причинил ему повреждения, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина выполнял ремонт чужого дома. Воспользовавшись отсутствием хозяина автомобиля, он завёл «Ладу Гранту» и поехал кататься по Пыталово. Во время поездки мужчина повредил автомобиль.

Суд признал пыталовца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.