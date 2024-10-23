Какие авиарейсы из Пскова сохранят, а какие отменят в осенне-зимнем сезоне

15:31, 23 октября 2024, ПАИ

Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги с 27 октября переходит на осенне-зимнее расписание полётов. Об этом ПАИ сообщил директор аэропорта Артём Тарасов.

В осенне-зимнем расписании сохраняются практически все направления, которые осуществлялись в весенне-летний период. Полёты будет выполнять авиакомпания «Азимут» по четырём направлениям: Москва, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.

Прямой рейс на Махачкалу, выполняемый авиакомпанией Red Wings, на осенне-зимний сезон отменён.

Отметим, что осенне-зимнее расписание полётов продлится до 29 марта 2025 года.