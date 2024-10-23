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Псковский врач рассказала о пользе употребления сала

Является ли сало полезным продуктом и если да, то в чём заключается его польза, выяснил телеканал «Первый Псковский» у заведующей отделением гастроэнтерологии Псковской областной клинической больницы Юлии Фёдоровой.

Скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Врач рассказала, что есть научные работы на тему того, что силен, который содержится в сале, влияет на качество и длительность жизни. Его недостаток в организме может привести к определённым заболеваниям, поэтому важно поддерживать уровень этого вещества в организме.

В умеренных количествах сало особенно полезно для спортсменов и людей с повышенной физической нагрузкой, так как является высококалорийным.

Для взрослого человека ежедневная суточная норма потребления сала составляет не более 30 граммов, а детям до трёх лет есть его не рекомендуется. При этом между солёным и копчёным салом, лучше выбрать солёное, так как в нём меньше канцерогенов.

«В 2007 году копчёное сало включено в список продуктов, которые могут вызывать рак желудка в долгосрочной перспективе», – подчеркнула Юлия Фёдорова.

Также не рекомендуется есть сало людям с хроническим колитом, с желчи-каменной болезнью, гепатитами, и тем, кто уже имеет установленную сердечно-сосудистую патологию, в том числе атеросклеротическую болезнь сердца и генерализованный атеросклероз.

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