Как связаны обоняние и продолжительность жизни, выяснили учёные

17:03, 23 октября 2024, ПАИ

Учёные из института имени Вейцмана выяснили, что у людей старше 57 лет, потерявших обоняние, риск летального исхода выше в три раза, пишет «Газета.ру».

Исследователи провели эксперимент. Они закрепили на участниках устройства, которые измеряли частоту и объём вдохов. Результаты показали, что люди с нормальным обонянием делают в час на 240 вдохов больше, чем те, кто родился без способности воспринимать запахи.

Дополнительные исследования подтвердили, что у людей с нормальным обонянием, помещённых в комнату без запахов, паттерны дыхания стали напоминать паттерны страдающих нарушением обоняния. Результаты исследования подтверждают роль сенсорных сигналов в регуляции дыхания.

Помимо этого, учёные выяснили, что снижение качества обоняния влияет на эмоциональную сферу человека, на питание и социальную активность.