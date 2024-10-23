Стильно, модно, молодёжно: в Пскове интерес к услугам в области дизайн-маркетинга увеличился на 21%

18:36, 23 октября 2024, ПАИ

В Пскове спрос на услуги в области дизайн-маркетинга и рекламы в сентябре 2024 года вырос на 21 %, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Такой скачок произошёл за счёт развития сегмента малого и среднего предпринимательства в стране и рынка электронной торговли, который, по данным ФНС, составил 4,5 % в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Лидирующую позицию по приросту спроса заняла профессия графического дизайнера. Так, по данным исследования аналитиков «Авито Услуг», в сентябре нынешнего года интерес бизнеса к работе таких исполнителей увеличился в 3,5 раза. Объём предложений графических дизайнеров по созданию качественного визуального контента увеличился почти в два раза – на 80 %.

Также спрос на услугу разработки визуального языка компании, согласно исследованиям аналитиков «Авито Услуг», вырос на 32 % в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

Популярность услуг брендирования бизнес-продукции в сентябре нынешнего года выросли в 2,5 раза. Так, на 77 % увеличилась востребованность дизайн-карточек в сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предложений специалистов, готовых разработать дизайн визиток, выросло в два раза.