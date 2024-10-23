Псковичи могут принять участие во Всероссийском патриотическом форуме «Патриот»

16:22, 23 октября 2024, ПАИ

Псковичи могут принять участие во Всероссийском патриотическом форуме «Патриот», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по молодёжной политике.

Мероприятие пройдёт с 10 по 13 декабря в Москве. Его участниками в очном и онлайн-форматах станут порядка шести тысяч человек.

Принять участие в форуме могут сотрудники региональных центров патриотического воспитания и профильных органов исполнительной власти, общественных организаций, поисковых движений и патриотических клубов.

Кроме того, на форуме состоится церемония вручения национальной премии «Патриот». Она направлена на выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание россиян и соотечественников, проживающих за рубежом.

Регистрация на форум проходит до 12 ноября на сайте myrosmol.ru.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».