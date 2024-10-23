Ещё четыре километра дороги Псков – Новоржев отремонтировали

16:56, 23 октября 2024, ПАИ

Четыре километра дороги Псков – Новоржев обновили в Новоржевском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Участок с 52-го по 56-й километр обеспечивает подъезд сразу к нескольким деревням – Фатьяново, Басино, Засухино и Рахнихино. В ходе работ специалисты отремонтировали водопропускные трубы, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, выполнили ремонт деформационных швов на мосту через реку Милья на 53-м километре дороги, укрепили обочины и откосы. Помимо этого, к нормативам привели две автобусные остановки в деревнях Фатьянво и Рахнихино – нанесли дорожную разметку.

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отметим, что всего по нацпроекту в этом дорожно-строительном сезоне к нормативу привели два участка трассы протяженностью более семи километров в Новоржевском муниципальном округе и Островском районе.