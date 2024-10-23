Стенка на стенку, пока соперник не сдастся: турнир по правилам грепплинга пройдёт в Пскове

18:28, 23 октября 2024, ПАИ

Турнир по правилам грепплинга, в котором отсутствует система оценки баллами, пройдёт в Пскове 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov.

По условиям соревнований спортсмены будут биться до тех пор, пока один из них не одержит победу болевым или удушающим приёмом.

В соревнованиях, которые стартуют в 19:00, за победу поборются четыре команды по пять человек. Состязания пройдут в формате «стенка на стенку».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».