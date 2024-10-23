Врач Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять йод в соль
Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к Госдуме в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, пишет Lenta.ru. Она предложила добавлять йод в соль.
По её словам, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме, который приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. Она отметила, что в 1930-х советская власть эффективно решала эту проблему, добавляя йод в соль. В частности, в 1933 году был принят декрет об обязательном йодировании соли. Однако, по словам врача, действие этого документа отменили, и дефицит возник снова.
Она призвала вернуть в Россию практику йодирования соли.
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