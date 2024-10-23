В Палкинском районе 85-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся
85-летний мужчина пропал в деревне Браги Палкинского района. 13 октября он ушёл в лес и не вернулся, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область».
Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, серо-голубой цвет глаз, седые волосы, короткая стрижка.
Был одет в тельняшку, чёрную куртку, чёрные штаны, чёрные сапоги, светлую шапку.
Особые приметы: носит усы.
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