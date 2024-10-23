Строительство очистных сооружений продолжается в Порхове

19:36, 23 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-губернатор Нинель Салагаева, глава Порховского района Юрий Семёнов, представители УКС, подрядной организации и муниципалитета встретились на строительной площадке очистных сооружений канализации в Порхове, чтобы оценить выполненные работы и соответствие их перечня установленному графику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сильно хвалить подрядчика не буду, но и больших претензий на сегодняшний день нет. Качество нареканий не вызывает. «Эколос-ПроектСтрой» старается выполнять все свои обязательства. Есть объективные причины некоторых трудностей, потому что объект дорогостоящий и сложный – и в монтаже, и в оборудовании. Но на сегодняшний день есть уверенность, что в указанные сроки, то есть до 25 декабря, будут проведены пусконаладочные работы и очистные сооружения могут быть предъявлены к сдаче в эксплуатацию. Объект в высокой степени готовности», – прокомментировал итоги очередной планёрки на строительной площадке очистных сооружений канализации в Порхове спикер Собрания Александр Котов.

Александр Котов отдельно отметил работу главы района Юрия Семёнова и участие в общем результате руководителя регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максима Долгалёва.

«Юрий Семёнов постоянно контролирует ситуацию на объекте – и в режиме рабочих планёрок, которые регулярно здесь проходят, и в текущем режиме в том числе. Всё, что требуется от муниципальной команды как от заказчика, выполняется в срок. Важно, что налажено хорошее взаимоотношение с подрядной организацией. Ещё особо хотел бы отметить работу наших энергетиков – руководителя филиала «Россетей» Максима Долгалёва и его заместителя Вадима Богачёва. Наши партнёры чётко выполняют свои обязательства подключения объекта к электрическим сетям по постоянной схеме, работают безукоризненно и, самое главное, качественно», – добавил спикер Собрания.

В настоящее время основной объём строительных и монтажных работ выполнен, в числе крупных задач в рамах контракта остаётся демонтаж старого здания, установка ограждения, благоустройство территории. Асфальт, по заверениям субподрядчика, будет положен до конца октября. Работы по подключению объекта к электроснабжению проходят по графику.