Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Пустошке
В Пустошке возле дома № 44 на улице Октябрьской произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и «Газель». Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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