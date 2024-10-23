Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Пустошке

19:43, 23 октября 2024, ПАИ

В Пустошке возле дома № 44 на улице Октябрьской произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и «Газель». Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.