В Псковской области усилят контроль за работой муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сегодня, 23 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Глава региона отметил, что наблюдается рост трёх ключевых показателей аварийности. Особое внимание было уделено сокращению времени прибытия скорой помощи к местам происшествий. Михаил Ведерников подчеркнул, что без дополнительных объектов решить этот вопрос не получится, учитывая плотность населения и существующую сеть медицинских учреждений в Псковской области. Необходимо рассмотреть возможность строительства и оснащения медицинских пунктов на трассах.
Начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников обратил внимание на работу комиссий в муниципалитетах и призвал усилить контроль за их деятельностью. В качестве примера он привёл Великие Луки, где наблюдается рост по всем направлениям, но комиссия не проводила заседания в последнее время.
В ходе заседания был рассмотрен опыт передовых регионов в области дорожной безопасности. Так, в прошлом году в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали устанавливать тросовые ограждения для предотвращения лобовых столкновений. Михаил Ведерников поручил обсудить результаты эксперимента и рассмотреть возможность установки таких ограждений в Псковской области.
Также участники комиссии обсудили содержание дорог в зимний период и безопасность движения на железнодорожных объектах. В Псковской области с начала года не было зарегистрировано ни одного случая ДТП на железнодорожных переездах.
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В Псковской области усилят контроль за работой муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения