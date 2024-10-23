​В Псковской области усилят контроль за работой муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения

20:57, 23 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сегодня, 23 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что наблюдается рост трёх ключевых показателей аварийности. Особое внимание было уделено сокращению времени прибытия скорой помощи к местам происшествий. Михаил Ведерников подчеркнул, что без дополнительных объектов решить этот вопрос не получится, учитывая плотность населения и существующую сеть медицинских учреждений в Псковской области. Необходимо рассмотреть возможность строительства и оснащения медицинских пунктов на трассах.

Начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников обратил внимание на работу комиссий в муниципалитетах и призвал усилить контроль за их деятельностью. В качестве примера он привёл Великие Луки, где наблюдается рост по всем направлениям, но комиссия не проводила заседания в последнее время.

В ходе заседания был рассмотрен опыт передовых регионов в области дорожной безопасности. Так, в прошлом году в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали устанавливать тросовые ограждения для предотвращения лобовых столкновений. Михаил Ведерников поручил обсудить результаты эксперимента и рассмотреть возможность установки таких ограждений в Псковской области.

Также участники комиссии обсудили содержание дорог в зимний период и безопасность движения на железнодорожных объектах. В Псковской области с начала года не было зарегистрировано ни одного случая ДТП на железнодорожных переездах.