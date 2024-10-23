Антиген бешенства в патологическом материале котёнка выявили в псковской ветлаборатории

22:09, 23 октября 2024, ПАИ

Специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики ГБУ «Псковская облветлаборатория» выявили антиген бешенства в патологическом материале, взятом от котёнка. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Все исследования проведены в рамках государственного задания, добавили специалисты.

Напомним, бешенство – остро протекающая болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы. К ней восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек.

При нападении животного специалисты посоветовали как можно раньше после укуса промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача. Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев, добавили специалисты.