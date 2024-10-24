Вопросы развития связи в регионе обсудили Михаил Ведерников и Виталий Рахманов

23:39, 23 октября 2024, ПАИ

Об установке новых базовых станций связи рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«В начале года в планах было установить 23 базовые станции связи. На сегодняшний день их число уже достигло 39, ещё две – в планах на следующий год, которые мы сейчас проработали», – отметил Виталий Рахманов.

Он также доложил губернатору о ходе выполнения поручений по поводу развития связи в деревнях Бродовичи и Ореховно. «По итогам выезда в Порховский район вами было дано поручение установить базовую станцию в деревне Бродовичи. Это крупная агломерация населённых пунктов. Получено согласование, до конца февраля базовая станция будет установлена, 11 населённых пунктов будет обеспечено качественной связью. Ещё одно поручение связно с деревней Ореховно. В этом году установили базовую станцию МТС», – добавил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства.