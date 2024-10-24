Учёные выяснили, что любители кофе живут дольше

07:44, 24 октября 2024, ПАИ

Ежедневное употребление кофе может способствовать увеличению продолжительности жизни, выяснили исследователи Международного агентства по изучению рака и Имперского колледжа Лондона, пишет «Интерфакс».

На протяжении 16 лет группа европейских учёных собирала данные о потреблении кофе и смертности среди 521 330 европейцев, 41 693 из которых умерли за время наблюдений.

Учёные выяснили, что употребление трёх чашек кофе в день снизило смертность на 18% у мужчин и на 8% у женщин. При этом смертность от заболеваний пищеварительной системы была снижена на 59% среди мужчин и на 40% среди женщин. Также кофе снижал смертность от заболеваний сердца и кровообращения, а также онкологии.

Уникальный эффект кофе обусловлен большим количеством антиоксидантов в напитке, отметили исследователи. Также наблюдения показали, что больше всего пьют кофе в Дании, а меньше всего – в Италии.