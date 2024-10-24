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Общество

76% псковичей убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель

76% псковичей убеждены, что в ситуациях со взятками виноваты обе стороны – получатель и взяткодатель, следует из данных опроса SuperJob.

15% считают, что виноват только получатель, 2% – только взяткодатель. Причём мужчины чаще женщин обвиняют только взяточников (20% против 10%).

Чем старше опрошенные, тем чаще они соглашаются с подобным мнением. Те, кто моложе, предлагают в равной степени винить обоих участников коррупционного процесса (87%).

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